Аеропорт Мюнхена припиняв роботу через проліт дронів

Поява невідомих БПЛА у повітряному просторі поблизу аеропортів дісталася і до Німеччини: летовище Мюнхена ввечері у четвер заборонило зліт та приземлення через проліт дронів.

Як пише CNN, 17 бортів з 3 тисячами пасажирів були змушені чекати на землі. Ще 15 літаків, які мали прибути до столиці федеральної землі Баварія, спрямували на інші аеропорти - до Штуттгарта, Нюрнберга, Франкфурта та навіть Відня у сусудній Австрії.

Відновлення роботи мюнхенського летовища станеться лише о 5 годині ранку п'ятниці за місцевим часом.

Аеропорт Мюнхена є одним з великих європейських хабів, де частково базується перевізник Lufthansa. Щорічний пасажиропотік складає 20 мільйонів людей. Саме зараз летовище особливо навантажене, адже у місті триває найвідоміший пивний фестиваль Октоберфест.