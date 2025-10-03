Зеленський провів ставку щодо ситуацію в енергетиці

Непроста ситуація на Чернігівщині, зокрема, у Славутичі, в Ніжині, у самому Чернігові, на Сумщині.

3 жовтня Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, де говорили про ситуацію в енергетиці.

За словами глави держави, були доповіді про захист обʼєктів, а також відновлення.

«Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі: якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових обʼєктах було 35 ракет, у тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити», - зазначив Зеленський.

Президент сказав, що є непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами, зокрема, у Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові, а ще на Сумщині. «Вже ввечері був удар балістики на Донеччині – теж по енергетиці. Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка – триває відновлення», - додав Зеленський.

Він наголосив, що важливо, аби «усі люди, які потребують підтримки, – в кожній нашій громаді, – щоб необхідну підтримку отримали».

«Це пряма відповідальність керівників на місцях, від обласного рівня до кожного міста, до кожної громади. Ресурси для такої допомоги є. Очікую більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей», - підкреслив глава держави.