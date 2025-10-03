“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Зеленський провів ставку щодо ситуацію в енергетиці

Непроста ситуація на Чернігівщині, зокрема, у Славутичі, в Ніжині, у самому Чернігові, на Сумщині. 

Зеленський провів ставку щодо ситуацію в енергетиці
укриття електропідстанції
Фото: Міністерство енергетики України

3 жовтня Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, де говорили про ситуацію в енергетиці.

За словами глави держави, були  доповіді про захист обʼєктів, а також відновлення. 

«Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі: якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових обʼєктах було 35 ракет, у тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити», - зазначив Зеленський.

Президент сказав, що є непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами, зокрема, у Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові, а ще на Сумщині. «Вже ввечері був удар балістики на Донеччині – теж по енергетиці. Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка – триває відновлення», - додав Зеленський.

Він наголосив, що важливо, аби «усі люди, які потребують підтримки, – в кожній нашій громаді, – щоб необхідну підтримку отримали». 

«Це пряма відповідальність керівників на місцях, від обласного рівня до кожного міста, до кожної громади. Ресурси для такої допомоги є. Очікую більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей», - підкреслив глава держави.

  • Уночі 3 жовтня Росія провела найбільшу атаку на газовидобувну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог атакував об'єкти Нафтогазу в Харківській та Полтавській областях. Використав 35 ракет (більшість – балістичні) і 60 БпЛА,
