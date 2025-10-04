Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Протягом дня ворог здійснив близько двох десятків обстрілів Дніпропетровщини, постраждала жінка

Є пошкодження приватних будинків.

Фото: телеграм / Сергій Лисак

Зо два десятки ворожих атак пережила область протягом дня, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

По Нікопольщині агресор застосовував дрони й важку артилерію. Гучно було у райцентрі, Покровській та Марганецькій громадах. Постраждала 71-річна жінка. Вона отримала необхідну допомогу, оговтуватися буде вдома. 

Пошкоджені вісім приватних будинків, декілька господарських споруд, легкова автівка й вантажівка. Зачепило лінію електропередач і газогін. 

По Межівській і Покровській громадах Синельниківського району російські війська поцілили безпілотником. Зайнявся приватний будинок. Горіла й суха трава.

За уточненою інформацією, зранку противник вдарив КАБом по Покровській громаді. Понівечена оселя місцевих.
