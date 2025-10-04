Протягом дня ворог здійснив близько двох десятків обстрілів Дніпропетровщини, постраждала жінка

Зо два десятки ворожих атак пережила область протягом дня, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольщині агресор застосовував дрони й важку артилерію. Гучно було у райцентрі, Покровській та Марганецькій громадах. Постраждала 71-річна жінка. Вона отримала необхідну допомогу, оговтуватися буде вдома.

Пошкоджені вісім приватних будинків, декілька господарських споруд, легкова автівка й вантажівка. Зачепило лінію електропередач і газогін.

По Межівській і Покровській громадах Синельниківського району російські війська поцілили безпілотником. Зайнявся приватний будинок. Горіла й суха трава.

За уточненою інформацією, зранку противник вдарив КАБом по Покровській громаді. Понівечена оселя місцевих.