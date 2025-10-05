Епіцентром бойових дій сьогодні є Покровський напрямок, три атаки росіян ще тривають, ‒ Генштаб

Станом на 16:00 від початку цієї доби на фронті відбулося 106 бойових зіткнень.

Станом на 16:00 від початку цієї доби на фронті відбулося 106 бойових зіткнень. Найінтенсивніші ‒ Покровський, Південно-Слобожанський і Новопавлівський напрямки, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Шалигіне, Кучерівка, Фотовиж та Бобилівка Сумської області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося шість бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав трьох авіаударів, скинувши сім керованих авіабомб, а також здійснив 64 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ятнадцять атак ворожих військ, ще два бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагався просунутися в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників у районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Торське та в бік Дробишевого. Два бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку триває ворожа атака позицій Сил оборони поблизу населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки. Три бойові зіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Покровська й Філії. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 21 атаку противника, три бойові зіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка. Наші воїни відбили дванадцять ворожих штурмів, ще три атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Плавні. Ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.