Російські війська повторно вдарили по Чорнобаївці Херсонської області. Є поранений

Постраждалого госпіталізували.

Російські війська повторно вдарили по Чорнобаївці Херсонської області. Є поранений

Російські війська здійснили обстріл Чорнобаївки у Херсонській області. Унаслідок атаки поранень зазнав цивільний.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 13:30 російські військові обстріляли Чорнобаївку. Внаслідок чергового удару 31-річний чоловік дістав контузію, поранення ноги, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", — ідеться у повідомленні. 

Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.
