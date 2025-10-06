Російські війська повторно вдарили по Чорнобаївці Херсонської області. Є поранений

Російські війська здійснили обстріл Чорнобаївки у Херсонській області. Унаслідок атаки поранень зазнав цивільний.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 13:30 російські військові обстріляли Чорнобаївку. Внаслідок чергового удару 31-річний чоловік дістав контузію, поранення ноги, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", — ідеться у повідомленні.
Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.
- Сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по Чорнобаївці. Поранень зазнали чотири мирні мешканки.