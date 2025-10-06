Окупанти вдарили по Чорнобаївці, чотири жінки отримали поранення

Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили по Чорнобаївці, чотири жінки отримали поранення

Тяжкі поранення, зокрема, дістала 18-річна дівчина, яка в момент атаки перебувала на стадіоні. 

Окупанти вдарили по Чорнобаївці, чотири жінки отримали поранення

Орієнтовно о 06:30 окупаційні війська вкрили вогнем Чорнобаївку Херсонської області, постраждали чотири жінки.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Тяжкі поранення дістала 18-річна дівчина, яка в момент атаки перебувала на стадіоні. Її доставили до лікарні з вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, контузію, уламкові поранення живота та ноги. 

Також у власній оселі постраждала 76-річна місцева жителька. У неї діагностували вибухову й закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення грудної клітини, руки й голови. Стан – середнього ступеня тяжкості. 

У 57-річної жінки діагностували вибухову травму, уламкові поранення тулуба та ніг. В момент обстрілу вона перебувала на стадіоні. Потерпіла перебуває під наглядом медиків.

Окрім того, до лікарні доставили 81-річну жінку, в якої діагностували контузію, пошкодження коліна, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Стан потерпілої – середнього ступеня тяжкості.

  • Росіяни також обстріляли зранку село Степанівку Херсонської області. Загинула жінка і постраждали п'ятеро людей.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies