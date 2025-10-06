Окупанти вдарили по Чорнобаївці, чотири жінки отримали поранення

Тяжкі поранення, зокрема, дістала 18-річна дівчина, яка в момент атаки перебувала на стадіоні.

Орієнтовно о 06:30 окупаційні війська вкрили вогнем Чорнобаївку Херсонської області, постраждали чотири жінки.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Тяжкі поранення дістала 18-річна дівчина, яка в момент атаки перебувала на стадіоні. Її доставили до лікарні з вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, контузію, уламкові поранення живота та ноги.

Також у власній оселі постраждала 76-річна місцева жителька. У неї діагностували вибухову й закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення грудної клітини, руки й голови. Стан – середнього ступеня тяжкості.

У 57-річної жінки діагностували вибухову травму, уламкові поранення тулуба та ніг. В момент обстрілу вона перебувала на стадіоні. Потерпіла перебуває під наглядом медиків.

Окрім того, до лікарні доставили 81-річну жінку, в якої діагностували контузію, пошкодження коліна, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Стан потерпілої – середнього ступеня тяжкості.