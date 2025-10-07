Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Армія ворога за добу втратила 1020 солдатів

Від початку вторгнення ворожі війська втратили близько 1 117 360 осіб.

Армія ворога за добу втратила 1020 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1020 окупантів, 3 ворожі танки, 6 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, засіб ППО, 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

Про це розповіли у Генштабі.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 117 360 (+1020) осіб 
  • танків – 11238 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 23319 (+6) од
  • артилерійських систем – 33493 (+29) од
  • РСЗВ – 1516 (+0) од
  • засоби ППО – 1224 (+1) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67564 (+338)
  • крилаті ракети – 3841 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63575 (+79)
  • спеціальна техніка – 3973 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
