Армія ворога за добу втратила 1020 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно склали:

Про це розповіли у Генштабі.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1020 окупантів, 3 ворожі танки, 6 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, засіб ППО, 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

Від початку вторгнення ворожі війська втратили близько 1 117 360 осіб.

