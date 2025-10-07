Армія ворога за добу втратила 1020 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1020 окупантів, 3 ворожі танки, 6 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, засіб ППО, 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.
Про це розповіли у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 117 360 (+1020) осіб
- танків – 11238 (+3) од
- бойових броньованих машин – 23319 (+6) од
- артилерійських систем – 33493 (+29) од
- РСЗВ – 1516 (+0) од
- засоби ППО – 1224 (+1) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67564 (+338)
- крилаті ракети – 3841 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63575 (+79)
- спеціальна техніка – 3973 (+2).
Дані уточнюються.