"Невідомі" дрони над Європою: у ЄC виявляють "обережність"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у програмі ARD "Caren Miosga" припустив, що за запуском більшості дронів, помічених над Німеччиною та Данією, стоїть Росія. Мерц зауважив, що частота вторгнень у повітряний простір Європи перевершує часи "Холодної війни", але жоден із зафіксованих дронів не був бойовим. "Це спроби шпигунства. Це також спроби дестабілізувати населення", – заявив канцлер Німеччини, назвавши ці випадки «серйозною загрозою безпеці».

На відміну від численних подібних випадків, коли низка прольотів невідомих безпілотників паралізувала роботу аеропортів у Польщі, Данії, Швеції, Фінляндії, Німеччині та інших європейських країнах.

Близько опівночі 6 жовтня поліція Осло отримала повідомлення про дрони біля аеропорту . За попередніми даними, було помічено від трьох до п'яти дронів. На Flightradar після півночі можна було побачити кілька літаків, які кружляли на південь від аеропорту. Безпілотники спричинили затримки в рейсах, але жоден з них не переспрямували до інших летовищ.

Вторгнення у Польщу

Поодинокі дрони опинялися в повітряному просторі Європи й раніше, проте 10 вересня стався безпрецедентний випадок: під час масованої атаки Росії на Україну 19 російських дронів залетіли на територію Польщі. Через це закривалися аеропорти «Жешув-Ясенка», Любліна, Варшави. У Польщі вперше віддали команду не просто підняти авіацію, а й задіяти її для збиття БпЛА.

Уламки дронів впали у п'яти воєводствах, найбільше – в Люблінському. Їх продовжують знаходити досі, зокрема 4 жовтня мешканці Мазовецького воєводства повідомили про підозрілі об'єкти поблизу села Заремби Вархоли.

Фото: EPA/UPG Польські військовослужбовці вантажать дрон з місця падіння в селі Вогин, східна Польща, 10 вересня 2025 року.

Варшава у відповідь на атаку задіяла 4 статтю НАТО, що передбачає консультації. Члени Альянсу проконсультувалися і вирішили розгорнути операцію "Східний вартовий", що передбачає передачу до Польщі додаткової авіації, покликаної захищати її повітряній простір. Окремо польська влада поспілкувалася і з президентами США і України. Володимир Зеленський запропонував полякам і всім іншим охочим союзникам повчитися збивати дрони в українських військових. Польська влада цією можливістю скористалася і відправила своїх військовослужбовців переймати досвід. Щоправда, не до України, яка щодня відбиває дронові атаки, а до Данії: саме туди вирушила українська військова делегація – ділитися з партнерами тонкощами боротьби з російськими БпЛА.

Водночас польська влада заявила, що ці дрони не становили загрози, бо в їхніх уламках не знайшли бойової частини. Схожого висновку дійшли і в НАТО, хоча й побачили ознаки навмисного вторгнення дронів.

Румунія, Норвегія, Данія, Франція, Німеччина… хто наступний?

Атака 10 вересня була найзухвалішою (поки що), але не останньою. З того дня почався відлік численних дронових інцидентів, що охоплюють все ширшу європейську територію. Уже за три дні, 13 вересня, одинокий російський дрон залетів до Румунії. Бухарест рішуче підняв у повітря авіацію, але так її і не задіяв. Дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Що сказала румунська влада? Правильно, що дрон не летів над населеними пунктами і не становив для них загрози.

У Норвегії було вже декілька повідомлень про дрони. Зокрема 30 вересня у норвезькому місті Бреннейсунн помітили невідомий безпілотник, через який призупиняли роботу місцевого аеропорту.

Фото: NKR Аеропорт у місті Бреннейсунн

Станом на 30 вересня про помічені “невідомі дрони” повідомляли також Литва, Латвія, Естонія, Данія, Німеччина, Франція. Літали вони переважно не будь-де, а над об’єктами інфраструктури, зокрема аеропортами.

До слова, у Литві дрони помітили ще задовго до атаки на Польщу - 28 липня. На думку міністра оборони країни, вони з високою імовірністю прилетіли з Росії. Литва просила НАТО допомогти в посиленні її ППО.

У Франції 22 вересня дрони помітили біля військової бази Мурмелон-ле-Гран. У Міноборони Франції зазначили, що наразі немає жодних підстав говорити про іноземне втручання, повʼязане з запуском безпілотників. Цікаво, що минулого року військова база Мурмелон-ле-Гранд приймала частину українських військових, які проходили навчання на території Франції.

26 вересня 2025-го неідентифіковані дрони помітили поблизу військових об'єктів у Данії – після кількох аналогічних випадків біля п’яти аеропортів і критичної інфраструктури того ж тижня. Аеропорт Копенгагена закривали на декілька годин через виявлення значної кількості БпЛА. В НАТО на це пообіцяли "ще більше посилити пильність" у регіоні Балтійського моря.

Фото: smp.no Копенгагенський аеропорт Каструп був закритий на кілька годин через проліт дронів у цьому районі, жодному літаку не дозволялося приземлятися чи злітати.

Дрони літали і над північним німецьким місто Шлезвіґ-Гольштайн, що межує з Данією.

"Міська поліція зараз значно посилює заходи захисту від дронів і також координується з іншими північними землями Німеччини", – наводили Euronews слова місцевої міністерки внутрішніх справ Сабіни Зюттерлін-Вак.

27 вересня дрон помітили над гідроелектростанцією у Фінляндії.

4 і 3 жовтня дрони літали над Мюнхеном.

За українськими даними, для запуску дронів над Балтійським морем Росія могла використовувати танкери.

Данія і Норвегія оголосили про намір спільно розслідувати ці інциденти. Прем’єрка Данії Мете Фредеріксен назвала проліт дрона над Копенгагеном "найсерйознішою атакою на данську критичну інфраструктуру", додавши, що особи тих, хто стоїть за гібридною атакою, продовжують встановлювати, але не можна виключати Росію. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що інфраструктура Євросоюзу перебуває під ризиком.

Фото: Fredrik Varfjell / NTV Диспетчерська вежа аеропорта Осло.

Між тим Росія порушувала повітряний простір НАТО не лише дронами, а й пілотованими літаками. І все це – на тлі тієї самої дронової ескалації в Польщі. 19 вересня одразу три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії і перебували там 12 хвилин. Країна у відповідь задіяла ту ж 4 статтю НАТО, що й раніше Польща.

"Антидронова стіна" та "Крила оборони"

Попри явно невипадковий, даруйте за каламбур, характер усіх цих випадків, у Європі поки що не обговорюють нові заходи проти Росії – лише анонсують посилення засобів боротьби.

У Єврокомісії вважають, що систему протидії ворожим безпілотникам можна створити впродовж року.

"Один рік - це реалістичний термін. Тепер ми працюватимемо з державами-членами, щоб до цього дійти", - сказав офіційний представник ЄК Тома Реньє на брифінгу, коментуючи підсумки наради країн ЄС та України, присвяченій ініціативі "збудувати стіну проти безпілотників".

Фото: uatv.ua речник Єврокомісії Тома Реньє

На запитання, чи передбачає проєкт знищення всіх дронів, що прилітають, пан Реньє відповів, що вважає за краще в цьому проявити обережність. Водночас він підтвердив, що "антидронова стіна" матиме подвійну функцію - виявлення дронів і реакція на їхні прильоти.

У Данії в рамках спільних навчань "Крила оборони" українські фахівці ділилися з партнерами досвідом протидії ударним БпЛА. “Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів у зв’язку з ситуацією, повʼязаною з появою невідомих безпілотників над країною”, - уточнили в Генштабі ЗСУ.

А тим часом, майже через місяць після масованої атаки на Польщу, “невідомі” безпілотники продовжують безперешкодні польоти над європейськими містами.