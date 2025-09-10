Аеропорти Жешува та Любліна закрито через "незаплановану військову активність" (оновлено)

Система оповіщення авіаційному персоналу NOTAM на сайті Федерального авіаційного управління США містить повідомлення щодо закриття польського аеропорту "Жешув-Ясенка".

Причиною припинення роботи летовища вказано "незаплановану військову активність, пов'язану із забезпечення державної безпеки".

Таке ж розпорядження про закриття аеропорту та повітряного простору над ним видано і для Любліна.

Найімовірніше, йдеться про роботу польських наземних та повітряних засобів ППО, які раніше командування збройних сил країни перевело у режим найвищої бойової готовності. Згідно з численними повідомленнями військових моніторингових каналів, цієї ночі БПЛА росіян перетнули кордон України та Польщі і прямували у бік Жешува, який є великим логістичним хабом допомоги нашій країні.