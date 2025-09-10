​Кримські цілі
ГоловнаСуспільствоВійна

Польське командування привело ППО у повну бойову готовність

На тлі масованої російської атаки та повідомлень про БПЛА над територією Польщі.

Польське командування привело ППО у повну бойову готовність
ППО Patriot

Оперативне командування збройних сил Польщі повідомило про заходи з метою забезпечення захисту повітряного простору країни на тлі масованої атаки із застосуванням БПЛА, яку Росія здійснює проти України. Наземні радари та системи протиповітряної оборони приведено у стан найвищої бойової готовності, проте ці дії носять превентивний характер. 

Моніторингові канали стверджують, що чимала кількість дронів перетнула кордон України з Польщею та рухається в бік міста Жешув, де розташований найбільший логістичний хаб військової допомоги для нашої держави, проте офіційного підтвердження цій інформації немає. 
