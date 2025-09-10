“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський дрон упав на території частини Територіальних сил оборони Польщі

Раніше офіційно підтвердили виявлення уламків однієї ракети.

Російський дрон упав на території частини Територіальних сил оборони Польщі
робота служб на місцях падіння уламків російських дронів у Польщі, 10 вересня 2025 року
Фото: Wojtek Jargiło / PAP

У Польщі після нічного російського авіаудару виявили щонайменше 16 безпілотників, повідомляє RMF 24

Один із них впав на території підрозділу Територіальних сил оборони в місті Нове-Място-над-Пилицею неподалік від Варшави. Руйнувань не сталося, а дрон виявився неозброєним апаратом типу «Гербера».

Фрагменти інших дронів знайшли в різних воєводствах. 

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі повідомило, що продовжить встановлювати точні місця падіння безпілотників. Раніше офіційно підтвердили також виявлення уламків однієї ракети.

  • Уночі Росія атакувала Україну 458 ракетами і дронами. Щонайменше 8 безпілотників полетіли у бік Польщі. Згодом Володимир Зеленський заявив про орієнтовно два десятки таких безпілотників.
  • Унаслідок збиття була пошкоджена оселя однієї польської родини.
  • Кремль готував дронові атаки на Польщу з липня, повідомило видання Defense Express.
  • НАТО натомість не розглядає інцидент як атаку РФ на члена Альянсу.
  • Згодом речник уряду Польщі заявив, що НАТО задіяло 4-ту статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ.
  • Прокоментував інцидент із російськими дронами і президент США Дональд Трамп.
  • Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російські дрони минулої ночі «не збилися з курсу», а навмисне атакували Польщу, назвавши «брехнею та запереченнями» заяви Росії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies