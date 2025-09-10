Російський дрон упав на території частини Територіальних сил оборони Польщі

Раніше офіційно підтвердили виявлення уламків однієї ракети.

робота служб на місцях падіння уламків російських дронів у Польщі, 10 вересня 2025 року

У Польщі після нічного російського авіаудару виявили щонайменше 16 безпілотників, повідомляє RMF 24.

Один із них впав на території підрозділу Територіальних сил оборони в місті Нове-Място-над-Пилицею неподалік від Варшави. Руйнувань не сталося, а дрон виявився неозброєним апаратом типу «Гербера».

Фрагменти інших дронів знайшли в різних воєводствах.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі повідомило, що продовжить встановлювати точні місця падіння безпілотників. Раніше офіційно підтвердили також виявлення уламків однієї ракети.