Російський дрон упав на території частини Територіальних сил оборони Польщі

У Польщі після нічного російського авіаудару виявили щонайменше 16 безпілотників, повідомляє RMF 24.
Один із них впав на території підрозділу Територіальних сил оборони в місті Нове-Място-над-Пилицею неподалік від Варшави. Руйнувань не сталося, а дрон виявився неозброєним апаратом типу «Гербера».
Фрагменти інших дронів знайшли в різних воєводствах.
Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі повідомило, що продовжить встановлювати точні місця падіння безпілотників. Раніше офіційно підтвердили також виявлення уламків однієї ракети.
- Уночі Росія атакувала Україну 458 ракетами і дронами. Щонайменше 8 безпілотників полетіли у бік Польщі. Згодом Володимир Зеленський заявив про орієнтовно два десятки таких безпілотників.
- Унаслідок збиття була пошкоджена оселя однієї польської родини.
- Кремль готував дронові атаки на Польщу з липня, повідомило видання Defense Express.
- НАТО натомість не розглядає інцидент як атаку РФ на члена Альянсу.
- Згодом речник уряду Польщі заявив, що НАТО задіяло 4-ту статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ.
- Прокоментував інцидент із російськими дронами і президент США Дональд Трамп.
- Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російські дрони минулої ночі «не збилися з курсу», а навмисне атакували Польщу, назвавши «брехнею та запереченнями» заяви Росії.