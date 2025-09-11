Міністр закордонних справ Люблінського трикутника оприлюднили спільну заяву щодо дронів у Польщі

11 вересня з’явилася спільна заява міністрів закордонних справ Литви, Польщі та України (Люблінський трикутник).

Її текст оприлюднили на сайті українського МЗС.

Дипломати засудили вторгнення російських безпілотників на територію Польщі і заявили, що це «був навмисний і скоординований удар, що є безпрецедентною провокацією та ескалацією напруженості».

«Дії Росії та білоруське потурання використанню свого повітряного простору становлять пряму загрозу безпеці всіх країн регіону. Лише спільна та скоординована відповідь може гарантувати безпеку наших громадян. Ми відзначаємо та цінуємо готовність України ділитися всією наявною розвідувальною та оперативною інформацією з Польщею, Литвою та іншими партнерами для побудови ефективної системи раннього попередження та захисту від російських ракетних і дронових атак», - наголосили підписанти.

Також сторони наголосили на необхідності кращої координації та оперативної співпраці між структурами, відповідальними за безпеку повітряного простору. Країни закликали партнерів якнайшвидше посилити протиповітряну оборону України та підтримати Литву і Польщу в їхніх зусиллях щодо зміцнення східного флангу НАТО та ЄС.

Відреагували дипломати і на фейки від РФ. «Ми також відзначаємо спричинений цим інцидентом сплеск російської дезінформації. Ми закликаємо всі наші суспільства зберігати пильність і бути обізнаними щодо підступних російських спроб дезінформації», - ідеться у заяві.