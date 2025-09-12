МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
"Слідство.Інфо": кількість білорусів у армії РФ зросла у 100 разів, майже кожен п’ятий — загинув

За підрахунками, понад 10% білоруських найманців вже загинули, ще 8% – зникли безвісти.

"Слідство.Інфо": кількість білорусів у армії РФ зросла у 100 разів, майже кожен п’ятий — загинув
Фото: змі окупантів

Журналісти "Слідства.Інфо" оприлюднили розслідування щодо різкого зростання кількості громадян Білорусі, які воюють на боці РФ проти України. 

За даними воєнної розвідки України, у 2022 році контракт зі Збройними силами РФ підписали лише 6 білорусів, тоді як за перше півріччя 2025-го — вже 596, що майже у 100 разів більше.

За даними списку з 1031 встановленого найманця: перший контракт підписано у липні 2022 року, а найновіший — 15 липня 2025-го.

Найбільший сплеск вербування відбувся у 2023 році — 235 осіб, у 2024-му — 518. Цьогоріч темпи знизилися: на початок липня контракт уклали 157 осіб, ще у 116 дати підписання не зазначені.

Майже половина найманців — рядові. Лише один має звання прапорщика.

Водночас втрати серед білорусів значні. За підрахунками журналістів, понад 10% уже загинули, ще 8% — зникли безвісти, тобто з високою ймовірністю кожен п’ятий не повернеться живим.
