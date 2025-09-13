Керівник Мінцифри: Україна входить до світових лідерів із виробництва дронів

Сьогодні Україна входить до світових лідерів із виробництва дронів.
Таку заяву зробив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Ми з нуля створили індустрію, яка стала №1 у світі. Паралельно розвиваємо РЕБи, робототехніку та ракетні технології, що впливають на обороноздатність країни», - наголосив посадовець після зустрічі з наглядовою радою Мюнхенської безпекової конференції, міністеркою транспорту та внутрішньої торгівлі Канади Христею Фріланд і міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.
Партнери відвідали одне з найбільших виробництв дронів в Україні. Федоров опісля закликав долучатися до розвитку українського ОПК.
Керуючий директор з питань Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішньої діяльності Матті Маасікас на зустрічі з командою українського Міноборони повідомив, що до кінця 2025 року Україна отримає €6 млрд на виробництво дронів.