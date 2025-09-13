Керівник Мінцифри: Україна входить до світових лідерів із виробництва дронів

Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаСуспільствоВійна

Керівник Мінцифри: Україна входить до світових лідерів із виробництва дронів

Також триває розвиток РЕБів, робототехніки і ракетних технологій.

Керівник Мінцифри: Україна входить до світових лідерів із виробництва дронів
Михайло Федоров
Фото: Мінцифри

Сьогодні Україна входить до світових лідерів із виробництва дронів.

Таку заяву зробив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми з нуля створили індустрію, яка стала №1 у світі. Паралельно розвиваємо РЕБи, робототехніку та ракетні технології, що впливають на обороноздатність країни», - наголосив посадовець після зустрічі з наглядовою радою Мюнхенської безпекової конференції, міністеркою транспорту та внутрішньої торгівлі Канади Христею Фріланд і міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

Партнери відвідали одне з найбільших виробництв дронів в Україні. Федоров опісля закликав долучатися до розвитку українського ОПК.

  • https://lb.ua/economics/2025/09/13/696103_ies_pidtverdiv_shcho_ukraina_otrimaie_6.htmlКеруючий директор з питань Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішньої діяльності Матті Маасікас на зустрічі з командою українського Міноборони повідомив, що до кінця 2025 року Україна отримає €6 млрд на виробництво дронів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies