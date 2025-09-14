«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Окупанти вбили сьогодні ще одного мешканця Херсонщини

Загинув чоловік у Білозерці.

Російська армія сьогодні вбила ще одного жителя Херсонської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Через ворожий обстріл Білозерки смертельні поранення дістав чоловік. 

Від отриманих травм він загинув на місці. 

“Мої співчуття рідним та близьким”, ‒ зазначив голова ОВА.

  • Раніше стало відомо, що 59-річна жителька Білозерки Херсонської області потрапила під удар російського дрона. Вона зазнала травм і контузії. Також через нічний артилерійський обстріл РФ у Білозерці загинув 54-річний місцевий житель, який перебував на подвір’ї власного будинку.
