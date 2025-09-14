Окупанти вбили сьогодні ще одного мешканця Херсонщини

Загинув чоловік у Білозерці.

Російська армія сьогодні вбила ще одного жителя Херсонської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Через ворожий обстріл Білозерки смертельні поранення дістав чоловік.

Від отриманих травм він загинув на місці.

“Мої співчуття рідним та близьким”, ‒ зазначив голова ОВА.