У Міноборони розповіли, хто може отримати доступ до відео з бодікамер ТЦК

Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Міноборони розповіли, хто може отримати доступ до відео з бодікамер ТЦК

Копіювання і видача таких відеозаписів не допускається, окрім як з дозволу безпосередньо керівника ТЦК або особи, яка виконує тимчасово його обов’язки. 

У Міноборони розповіли, хто може отримати доступ до відео з бодікамер ТЦК
Фото: Міноборони

Відео з бодікамер працівників ТЦК та СП можуть отримати правоохоронні органи, суди, прокуратура та інші державні структури, а також медіа - але лише з дотриманням Закону про захист персональних даних.

Про це розповів заступник директора Департаменту мобілізації Міністерства оборони полковник Олександр Марковський, передає АрміяІnform

"Копіювання і видача таких відеозаписів не допускається, окрім як з дозволу безпосередньо керівника ТЦК або особи, яка виконує тимчасово його обов’язки. У разі копіювання та передачі таких відеоматеріалів всі процеси передачі відображаються у відповідних журналах і їх можна потім прослідкувати", - зазначив він.

Марковський наголосив, що передавати відеозаписи з бодікамер та копіювати з них інформацію можна виключно за вмотивованими запитами правоохоронних органів, органів державної влади, прокуратури, слідчих, суддів, поліції, а також під час надання інформації на адвокатські запити. Крім того, відеоматеріали можуть отримати за вмотивованими запитами медіа, однак вони надаються виключно з дотриманням Закону про захист персональних даних.

"Така бюрократична система свідчить саме про те, що це забезпечує баланс між відкритістю роботи ТЦК, а також захистом персональних даних, безпеки та гідності громадян та особового складу ТЦК", - Марковський.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies