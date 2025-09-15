У Міноборони розповіли, хто може отримати доступ до відео з бодікамер ТЦК

Копіювання і видача таких відеозаписів не допускається, окрім як з дозволу безпосередньо керівника ТЦК або особи, яка виконує тимчасово його обов’язки.

Відео з бодікамер працівників ТЦК та СП можуть отримати правоохоронні органи, суди, прокуратура та інші державні структури, а також медіа - але лише з дотриманням Закону про захист персональних даних.

Про це розповів заступник директора Департаменту мобілізації Міністерства оборони полковник Олександр Марковський, передає АрміяІnform

"Копіювання і видача таких відеозаписів не допускається, окрім як з дозволу безпосередньо керівника ТЦК або особи, яка виконує тимчасово його обов’язки. У разі копіювання та передачі таких відеоматеріалів всі процеси передачі відображаються у відповідних журналах і їх можна потім прослідкувати", - зазначив він.

Марковський наголосив, що передавати відеозаписи з бодікамер та копіювати з них інформацію можна виключно за вмотивованими запитами правоохоронних органів, органів державної влади, прокуратури, слідчих, суддів, поліції, а також під час надання інформації на адвокатські запити. Крім того, відеоматеріали можуть отримати за вмотивованими запитами медіа, однак вони надаються виключно з дотриманням Закону про захист персональних даних.

"Така бюрократична система свідчить саме про те, що це забезпечує баланс між відкритістю роботи ТЦК, а також захистом персональних даних, безпеки та гідності громадян та особового складу ТЦК", - Марковський.