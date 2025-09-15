У Міноборони розповіли, хто може отримати доступ до відео з бодікамер ТЦК

Відео з бодікамер працівників ТЦК та СП можуть отримати правоохоронні органи, суди, прокуратура та інші державні структури, а також медіа - але лише з дотриманням Закону про захист персональних даних.
Про це розповів заступник директора Департаменту мобілізації Міністерства оборони полковник Олександр Марковський, передає АрміяІnform
"Копіювання і видача таких відеозаписів не допускається, окрім як з дозволу безпосередньо керівника ТЦК або особи, яка виконує тимчасово його обов’язки. У разі копіювання та передачі таких відеоматеріалів всі процеси передачі відображаються у відповідних журналах і їх можна потім прослідкувати", - зазначив він.
Марковський наголосив, що передавати відеозаписи з бодікамер та копіювати з них інформацію можна виключно за вмотивованими запитами правоохоронних органів, органів державної влади, прокуратури, слідчих, суддів, поліції, а також під час надання інформації на адвокатські запити. Крім того, відеоматеріали можуть отримати за вмотивованими запитами медіа, однак вони надаються виключно з дотриманням Закону про захист персональних даних.
"Така бюрократична система свідчить саме про те, що це забезпечує баланс між відкритістю роботи ТЦК, а також захистом персональних даних, безпеки та гідності громадян та особового складу ТЦК", - Марковський.
- Як повідомлялося, з 1 вересня передбачене обов’язкове використання нагрудних камер представниками ТЦК та СП, які працюють в групах оповіщення.
- Міноборони затвердило спеціальну Інструкцію, яка детально регламентує порядок роботи з камерами та встановлює єдині стандарти.