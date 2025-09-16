Повідомлено про підозри понад 50 особам, які сприяли окупації Кримського півострова

Йдеться про підозри у воєнних злочинах, державній зраді та колабораційній діяльності.

Заочно повідомлено про підозри 52 особам, які сприяли окупації Кримського півострова, повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що вони добровільно перейшли на бік ворога, обійняли посади в окупаційних адміністраціях, «правоохоронних органах», брали участь у «виборах», передавали допомогу збройним силам держави-агресора, поширювали російську пропаганду тощо.

Серед підозрюваних:

«служителі Феміди» окупаційних судів, які ухвалювали рішення про депортацію кримчан за відмову отримувати російські паспорти;

колишні правоохоронці органів МВС України, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, державної лісової охорони, прокурори та судді, які зрадили державі та перейшли на бік ворога;

учасники «виборів» до окупаційних «городских советов» та «Государственного Совета Республики Крым»;

топчиновники окупаційних адміністрацій, у тому числі «Заместитель председателя Совета министров Республики Крым», «Министр жилищно-коммунального хозяйства», а також посадовці місцевих органів влади;

особи, які обійняли посади в окупаційних судових органах;

«волонтери», які збирають і передають матеріальні ресурси для армії ворога;

«член Общественной палаты Республики Крым», який виправдовує збройну агресію рф проти України.

Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України), колабораційну діяльність (чч. 5, 6, 7 ст. 111-1 КК України), пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України) та виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

