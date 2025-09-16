Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Повідомлено про підозри понад 50 особам, які сприяли окупації Кримського півострова

Йдеться про підозри у воєнних злочинах, державній зраді та колабораційній діяльності.

Фото: Офіс генпрокурора

Заочно повідомлено про підозри 52 особам, які сприяли окупації Кримського півострова, повідомляє Офіс генпрокурора.  

Слідство встановило, що вони добровільно перейшли на бік ворога, обійняли посади в окупаційних адміністраціях, «правоохоронних органах», брали участь у «виборах», передавали допомогу збройним силам держави-агресора, поширювали російську пропаганду тощо.

Серед підозрюваних:

  • «служителі Феміди» окупаційних судів, які ухвалювали рішення про депортацію кримчан за відмову отримувати російські паспорти;
  • колишні правоохоронці органів МВС України, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, державної лісової охорони, прокурори та судді, які зрадили державі та перейшли на бік ворога;
  • учасники «виборів» до окупаційних «городских советов» та «Государственного Совета Республики Крым»;
  • топчиновники окупаційних адміністрацій, у тому числі «Заместитель председателя Совета министров Республики Крым», «Министр жилищно-коммунального хозяйства», а також посадовці місцевих органів влади;
  • особи, які обійняли посади в окупаційних судових органах;
  • «волонтери», які збирають і передають матеріальні ресурси для армії ворога;
  • «член Общественной палаты Республики Крым», який виправдовує збройну агресію рф проти України.

Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України), колабораційну діяльність (чч. 5, 6, 7 ст. 111-1 КК України), пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України) та виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, нещодавно так званий «воєнкор» LeX заочно отримав 12 років тюрми з конфіскацією майна за держзраду та колабораціонізм. Покарання засуджений відбуватиме з моменту затримання.
﻿
