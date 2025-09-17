На кордоні зупинили "наречену", яка вдруге намагалася вивезти чоловіка призовного віку

Попередній "чоловік" виїхав із нею за кордон та в Україну не повернувся.

В автомобільному пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники зупинили "подружжя" із Полтавщини.

Як розповіли у ДПСУ, жінка з інвалідністю їхала з України у супроводі 30-річного чоловіка, з яким уклала шлюб лише 10 днів тому.

Під час перевірки прикордонники встановили, що попередній чоловік цієї жінки – також мобілізаційного віку – колись уже виїхав за кордон завдяки її супроводу і на батьківщину більше не повернувся. Сама жінка приїхала в Україну у травні 2023 року, а вже в листопаді офіційно розлучилася.

Зважаючи на цей факт, правоохоронці вирішили детальніше перевірити документи та обставини подорожі молодої сім’ї. Виявилося, що їхній шлюб має ознаки фіктивності: подружжя не змогло дати узгоджені відповіді навіть на прості запитання – де познайомилися, де проживають та інші.

Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон і направили до Національної поліції повідомлення про виявлення в діях жінки ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України – "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".