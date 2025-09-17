На кордоні зупинили "наречену", яка вдруге намагалася вивезти чоловіка призовного віку

Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ГоловнаСуспільствоЖиття

На кордоні зупинили "наречену", яка вдруге намагалася вивезти чоловіка призовного віку

Попередній "чоловік" виїхав із нею за кордон та в Україну не повернувся.

На кордоні зупинили "наречену", яка вдруге намагалася вивезти чоловіка призовного віку
Затримане "подружжя" на кордоні
Фото: ДПСУ

В автомобільному пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники зупинили "подружжя" із Полтавщини.

Як розповіли у ДПСУ, жінка з інвалідністю їхала з України у супроводі 30-річного чоловіка, з яким уклала шлюб лише 10 днів тому.

Під час перевірки прикордонники встановили, що попередній чоловік цієї жінки – також мобілізаційного віку – колись уже виїхав за кордон завдяки її супроводу і на батьківщину більше не повернувся. Сама жінка приїхала в Україну у травні 2023 року, а вже в листопаді офіційно розлучилася.

Зважаючи на цей факт, правоохоронці вирішили детальніше перевірити документи та обставини подорожі молодої сім’ї. Виявилося, що їхній шлюб має ознаки фіктивності: подружжя не змогло дати узгоджені відповіді навіть на прості запитання – де познайомилися, де проживають та інші.

Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон і направили до Національної поліції повідомлення про виявлення в діях жінки ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України – "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

  • Нещодавно на Львівщині затримали п’ятьох прикордонників, які під час служби на пункті пропуску "Угринів" на кордоні з Польщею організували незаконний виїзд щонайменше 80 чоловіків призовного віку. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies