У День рятувальника Росія вбила в Ніжині співробітника ДСНС Олександра Гула

Внаслідок російської атаки по Ніжину 17 вересня, в День рятувальника, загинув 45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула. Ще двоє його колег поранені.
Ворог атакував дронами територію підрозділу ДСНС, а потім завдав повторного удару. Про це повідомили в МВС.
"Ворог завдав кілька ударів БпЛА по території підрозділу, спалахнула пожежа. Рятувальники виїхали на ліквідацію. Та саме в цей момент окупанти вдарили повторно, по пожежному автомобілю", – йдеться в повідомленні.
- Ворог систематично застосовує тактику повторних ударів, цілячи по рятувальниках, медиках та військових, що прибувають на місце атаки. За співробітниками ДСНС Росія веде "полювання" в різних регіонах, умисно цілячи по їхніх об'єктах.