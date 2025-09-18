Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСуспільствоВійна

У День рятувальника Росія вбила в Ніжині співробітника ДСНС Олександра Гула

Ворог завдав повторного удару по території підрозділу рятувальників. 

Внаслідок російської атаки по Ніжину 17 вересня, в День рятувальника, загинув 45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула. Ще двоє його колег поранені. 

Ворог атакував дронами територію підрозділу ДСНС, а потім завдав повторного удару. Про це повідомили в МВС.

"Ворог завдав кілька ударів БпЛА по території підрозділу, спалахнула пожежа. Рятувальники виїхали на ліквідацію. Та саме в цей момент окупанти вдарили повторно, по пожежному автомобілю", – йдеться в повідомленні.

Олександр Гул убитий в Ніжині
Фото: МВС у Facebook
Олександр Гул убитий в Ніжині

  • Ворог систематично застосовує тактику повторних ударів, цілячи по рятувальниках, медиках та військових, що прибувають на місце атаки. За співробітниками ДСНС Росія веде "полювання" в різних регіонах, умисно цілячи по їхніх об'єктах. 
