У День рятувальника Росія вбила в Ніжині співробітника ДСНС Олександра Гула

Внаслідок російської атаки по Ніжину 17 вересня, в День рятувальника, загинув 45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула. Ще двоє його колег поранені.

Ворог атакував дронами територію підрозділу ДСНС, а потім завдав повторного удару. Про це повідомили в МВС.

"Ворог завдав кілька ударів БпЛА по території підрозділу, спалахнула пожежа. Рятувальники виїхали на ліквідацію. Та саме в цей момент окупанти вдарили повторно, по пожежному автомобілю", – йдеться в повідомленні.

Фото: МВС у Facebook Олександр Гул убитий в Ніжині