У Києві внаслідок нічної атаки можливі перебої з оплатою проїзду на станціях швидкісного трамваю і фунікулері

Унаслідок обстрілу Києва в ніч на 19 вересня можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера. Про це вранці п'ятниці повідомило КП "Київпастранс".

Ворожа атака пошкодила канал підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс". Тому офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.

"Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв", – порадив перевізник.