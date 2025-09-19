ЦПД: Кремль намагається перекласти на ЗСУ провину за загибель цивільних у Яровій на Донеччині

Підконтрольні Кремлю медіа поширюють постановочне відео з жінкою, яка стверджує, що удар по селищу Ярова на Донеччині нібито був "провокацією Києва".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"У притаманному для російських пропагандистів ролику немає жодних доказів — лише емоційні твердження та посилання на чужі слова, що є типовою маніпуляцією", — зазначають у ЦПД.
У Центрі додають, що Росія систематично використовує цивільних для створення фейкових "свідчень" під тиском окупаційних структур. Це стандартна тактика віддзеркалення — звинувачувати Україну у власних злочинах.
- 9 вересня росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині, внаслідок чого 25 людей загинули. Росіяни атакували людей під час видачі пенсії.