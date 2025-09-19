Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ЦПД: Кремль намагається перекласти на ЗСУ провину за загибель цивільних у Яровій на Донеччині

РФ систематично використовує цивільних для створення фейкових "свідчень" під тиском окупаційних структур. 

ЦПД: Кремль намагається перекласти на ЗСУ провину за загибель цивільних у Яровій на Донеччині
Фото: ЦПД

Підконтрольні Кремлю медіа поширюють постановочне відео з жінкою, яка стверджує, що удар по селищу Ярова на Донеччині нібито був "провокацією Києва".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"У притаманному для російських пропагандистів ролику немає жодних доказів — лише емоційні твердження та посилання на чужі слова, що є типовою маніпуляцією", — зазначають у ЦПД.

У Центрі додають, що Росія систематично використовує цивільних для створення фейкових "свідчень" під тиском окупаційних структур. Це стандартна тактика віддзеркалення — звинувачувати Україну у власних злочинах. 

  • 9 вересня росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині, внаслідок чого 25 людей загинули. Росіяни атакували людей під час видачі пенсії.
