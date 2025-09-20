У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Bloomberg: Путін робить ставку на ескалацію у війні, вважаючи, що Трамп не підтримає оборону України

Кремль розглядає загострення на фронті та удари по українській енергетиці як спосіб примусити Київ до переговорів на своїх умовах.

Bloomberg: Путін робить ставку на ескалацію у війні, вважаючи, що Трамп не підтримає оборону України
Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Російський диктатор Володимир Путін дійшов висновку, що військова ескалація — найкращий спосіб змусити Україну сісти за стіл переговорів на його умовах, передає Bloomberg.

Співрозмовники агенції зауважили, що російський лідер переконаний: Дональд Трамп не зробить суттєвих кроків для посилення оборони Києва.

Після зустрічі Путіна з Трампом в Анкориджі російські війська активізували атаки на військові та цивільні об’єкти в Україні. Володимир Зеленський відкинув вимогу Кремля передати частину неокупованих українських територій. За словами джерел, Путін планує й надалі бити по українській енергетиці та інфраструктурі.

На тлі нової хвилі атак Трамп висловив невдоволення діями Москви й заявив про можливість нових санкцій, але наполягає, що першими кроки мають зробити європейські союзники. Він закликав країни «Великої сімки» запровадити мита на імпорт російського газу в Китай та Індію. ЄС, зі свого боку, готує новий пакет обмежень і прискорює відмову від СПГ із Росії.

Українські Повітряні сили повідомляли, що після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці кількість ударів дронів і ракет по Україні зросла приблизно на 46%. У вересні Росія запустила 3500 безпілотників, майже 190 ракет і понад 2500 авіабомб. Це одні з найбільших атак від початку повномасштабного вторгнення. Попри масовані обстріли, темпи просування РФ на фронті залишаються низькими: Володимир Зеленський повідомив про відбиття частини території біля Покровська.

«Путіну важливо показати Трампу і європейцям, що він може дозволити собі ескалацію», — заявила аналітикиня Gatehouse Advisory Partners Віта Співак. Водночас, за словами експертів, спроби досягти «видимих перемог» на фронті наразі провалюються, тому Кремль вдається до масованих бомбардувань і ядерного шантажу.

  • Тим часом Зеленський підтвердив підготовку до поїздки до США на засідання Генеральної Асамблеї ООН та зустрічі з Трампом. В межах візиту до Сполучених Штатів має відбутися велика кількість заходів.
  • Американський президент неодноразово казав, що не виключає застосування санкцій проти Росії, якщо та не піде на припинення вогню і зустріч Путіна з українським президентом. Серед можливих заходів називали застосування підвищених тарифів на товари країн, що продовжують купувати російські енергоресурси. Але поки що додаткові тарифи Вашингтон вжив лише проти Індії.
  • Нещодавно Трамп надіслав листа країнам НАТО, в якому заявив, що застосує санкції проти росіян лише тоді, коли всі вони перестануть купувати у Росії нафту і газ.
