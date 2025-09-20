Bloomberg: Путін робить ставку на ескалацію у війні, вважаючи, що Трамп не підтримає оборону України

Кремль розглядає загострення на фронті та удари по українській енергетиці як спосіб примусити Київ до переговорів на своїх умовах.

Російський диктатор Володимир Путін дійшов висновку, що військова ескалація — найкращий спосіб змусити Україну сісти за стіл переговорів на його умовах, передає Bloomberg.

Співрозмовники агенції зауважили, що російський лідер переконаний: Дональд Трамп не зробить суттєвих кроків для посилення оборони Києва.

Після зустрічі Путіна з Трампом в Анкориджі російські війська активізували атаки на військові та цивільні об’єкти в Україні. Володимир Зеленський відкинув вимогу Кремля передати частину неокупованих українських територій. За словами джерел, Путін планує й надалі бити по українській енергетиці та інфраструктурі.

На тлі нової хвилі атак Трамп висловив невдоволення діями Москви й заявив про можливість нових санкцій, але наполягає, що першими кроки мають зробити європейські союзники. Він закликав країни «Великої сімки» запровадити мита на імпорт російського газу в Китай та Індію. ЄС, зі свого боку, готує новий пакет обмежень і прискорює відмову від СПГ із Росії.

Українські Повітряні сили повідомляли, що після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці кількість ударів дронів і ракет по Україні зросла приблизно на 46%. У вересні Росія запустила 3500 безпілотників, майже 190 ракет і понад 2500 авіабомб. Це одні з найбільших атак від початку повномасштабного вторгнення. Попри масовані обстріли, темпи просування РФ на фронті залишаються низькими: Володимир Зеленський повідомив про відбиття частини території біля Покровська.

«Путіну важливо показати Трампу і європейцям, що він може дозволити собі ескалацію», — заявила аналітикиня Gatehouse Advisory Partners Віта Співак. Водночас, за словами експертів, спроби досягти «видимих перемог» на фронті наразі провалюються, тому Кремль вдається до масованих бомбардувань і ядерного шантажу.