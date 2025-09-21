Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ОСУВ "Дніпро": ворожі ДРГ постійно намагаються проникнути у Куп’янськ

Окупанти постійно обстрілюють місто з різних видів озброєння.

Фото: DeepState

Росіяни не використовують газогін поблизу Куп’янська на Харківщині для просування вглиб міста, однак ситуація на цьому напрямку залишається складною. 

Про це в ефірі повідомив речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов, передає Укрінформ.

За його словами, ворог активно намагається проникати у Куп’янськ диверсійно-розвідувальними групами чисельністю 2–5 осіб. 

Такі спроби здійснюються постійно, часто одночасно у великій кількості. Росіяни іноді маскуються під цивільних або використовують місцевість, щоб уникнути ідентифікації. Попри це українські захисники відбивають їхні атаки.

«У Куп’янську тривають постійні обстріли з різних напрямків — застосовуються артилерія, безпілотники та інші засоби. Це вже фактично фронтове місто», — наголосив Трегубов.

Схожа ситуація спостерігається і на Покровському напрямку, де інтенсивність боїв ще вища. За словами речника, масштаби атак там значніші через більшу агломерацію та чисельність російських військ.

Водночас на Добропільському напрямку зафіксовані позитивні зрушення. Російські сили на окремих ділянках зазнали втрат і були відкинуті, українські війська змогли звільнити частину територій. 

«Ворог у певних місцях перерозтягнув свої сили та за це дорого заплатив», — підкреслив речник ОСУВ «Дніпро».
