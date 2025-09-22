Головне за ніч та ранок понеділка, 22 вересня: атака на Запоріжжя, удари по Київщині, майже 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 156 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, ураження ворожих літаків-амфібій Бе-12 “Чайка”.

Сьогодні, 22 вересня, на світанку російські війська атакували Запоріжжя. Кількість загиблих людей станом на 07:50 збільшилася до трьох. Раніше було відомо про двох загиблих та двох поранених людей.

Росіяни скерували на місто щонайменше 5 авіабомб. Унаслідок нічної атаки пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення, написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров. По різних районах Запоріжжя завдано щонайменше 10 ударів.

Федоров наголосив, що жоден об’єкт не мав відношення до військової інфраструктури. Це був цілеспрямований терор мирного міста і його мешканців.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 156 бойових зіткнень, з них майже третина (49) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 960 російських солдатів, ворожий танк, 47 артилерійських систем, РСЗВ, 3 гелікоптери та 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загалом російські війська уже втратили близько 1 102 507 осіб.

Унаслідок нічної атаки постраждали чотири райони Київської області. Є пошкодження житлових будинків і щонайменше один поранений.

За даними ДСНС, в Борисполі російський удар спричинив пожежу в багатоповерхівці і приватному будинку. Пошкоджено транспорт і житло, поранений чоловік 1993 р.н.

У Вишгородському районі ліквідовано займання лісової підстилки. У Фастівському була пожежа житлового будинку. В Обухівському уламки пошкодили багатоповерхівку.

Унаслідок нічної атаки є влучання дев'яти безпілотників і падіння уламків у восьми місцях.

Росія атакувала 141 дроном.

“Примари” ГУР у Криму вперше в історії уразили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 “Чайка”.

Також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

Президент Сирії Ахмед аль-Шараа прибув до Нью-Йорка для участі у засіданнях Генеральної Асамблеї ООН. Це перша участь сирійського президента з 1967 року.

Очікується, що Шараа виступить зі своєю першою промовою на Генеральній Асамблеї, 80-та сесія якої розпочнеться у вівторок.

Тримаймося!