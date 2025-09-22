Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Війна

​Росіяни на світанку атакували Запоріжжя. Є загиблі та поранені

Ворог скинув на місто щонайменше 5 авіабомб.

​Росіяни на світанку атакували Запоріжжя. Є загиблі та поранені
наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 22 вересня, на світанку російські війська атакували Запоріжжя. Кількість загиблих людей станом на 07:50 збільшилася до трьох. Раніше було відомо про двох загиблих та двох поранених людей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров. 

"На жаль, дива не сталося. Щойно рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 75-річної жінки. Сьогоднішня ворожа атака на Запоріжжя забрала три життя", – розповів він у телеграмі. 

Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки

Спочатку Федоров написав, що ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості. Згодом додав, що росіяни скерували на місто  щонайменше 5 авіабомб.

Двоє людей загинули, двоє поранені. Одна із загиблих – жінка. Один з поранених у тяжкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

Оновлення. Внаслідок нічної атаки пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення.

Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки
Наслідки російського обстрілу
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російського обстрілу

Впродовж доби окупанти завдали 624 удари по 15 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новоданилівці, Новоандріївці, Ольгівському.

402 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Кушугум, Осетрівку, Юрківку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Ольгівське, Малу Токмачку, Чарівне, Новоандріївку та Білогір’я 

5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Плавнів, Новоданилівки та Ольгівського. 

205 артилерійських ударів нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Преображенки. 

Надійшло 6 повідомлень про пошкодження приватних будинків, автомобілів та нежитлових будівель.
