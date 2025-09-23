Аеропорт Копенгагена відновив роботу після інциденту з дронами

Після приблизно чотиригодинної павзи, пов'язаної з появою у повітряному просторі невідомих дронів, аеропорт данської столиці Копенгагена відновив роботу.

Як пише BBC, популярний ресурс стеження за рейсами Flightradar позначив щонайменше 35 літаків як такі, що мали сісти у Копенгагені, але були змушені змінити маршрут через закриття летовища.

Дрон також було помічено поблизу аеропорту Осло. Норвезька поліція підтвердила, що "вжила заходів" щодо виявлення БПЛА. На відміну від Данії, тут аеропорт cпершу продовжив роботу, але усі рейси спрямували на одну злітно-посадкову смугу "з безпекових міркувань". Проте згодом повітряний простір теж було повністю закрито.

Наразі жодна зі скандинавських держав не озвучила офіційні версії щодо походження безпілотників.