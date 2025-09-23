Росіяни вбили на Дніпропетровщині жінку, і ще трьох – поранили

Сьогодні, 23 вересня, упродовж дня російські війська атакували Дніпропетровщину понад 40 разів, вбили одну жінку, і поранили трьох.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

У Нікополі сьогодні через влучання ворожого FPV-дрону загинула 70-річна жінка. Ще одна 47-річна місцева мешканка отримала осколкові поранення. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Внаслідок атаки зайнявся приватний будинок.

Пізніше по медичну допомогу звернулись ще дві постраждалі жінки 86 і 55 років. Їхній стан задовільний, відновлюватися будуть вдома. Тож загалом сьогодні на Нікопольщині одна мешканка загинула і три отримали поранення.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки

Окрім районного центру потерпали Покровська, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. Агресор застосовував дрони й відкривав вогонь з артилерії.

Горіли приватні будинки, їх пошкоджено майже десяток. Потрощені також багатоповерхівка, гаражі, легкові авто й мікроавтобус.

Поцілив безпілотником агресор і по Межівській громаді Синельниківського району. Зайнялась приватна оселя.