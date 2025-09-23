Росіяни вбили на Дніпропетровщині жінку, і ще трьох – поранили

Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили на Дніпропетровщині жінку, і ще трьох – поранили

Ворог атакував область понад 40 разів. 

Росіяни вбили на Дніпропетровщині жінку, і ще трьох – поранили
наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 23 вересня, упродовж дня російські війська атакували Дніпропетровщину понад 40 разів, вбили одну жінку, і поранили трьох.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. 

У Нікополі сьогодні через влучання ворожого FPV-дрону загинула 70-річна жінка. Ще одна 47-річна місцева мешканка отримала осколкові поранення. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Внаслідок атаки зайнявся приватний будинок.

Пізніше по медичну допомогу звернулись ще дві постраждалі жінки 86 і 55 років. Їхній стан задовільний, відновлюватися будуть вдома. Тож загалом сьогодні на Нікопольщині одна мешканка загинула і три отримали поранення. 

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки

Окрім районного центру потерпали Покровська, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. Агресор застосовував дрони й відкривав вогонь з артилерії. 

Горіли приватні будинки, їх пошкоджено майже десяток. Потрощені також багатоповерхівка, гаражі, легкові авто й мікроавтобус. 

Поцілив безпілотником агресор і по Межівській громаді Синельниківського району. Зайнялась приватна оселя.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies