Прокуратура: унаслідок російського терору на Херсонщині постраждали десятеро людей

Упродовж дня російські війська атакували чотири населені пункти Херсонщини, застосовуючи різні види озброєння. Десятеро цивільних постраждали.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області. "24 вересня російські військові для обстрілів території області застосовували артилерію та міномети, безпілотні літальні апарати, зокрема і ударні дрони "Шахед". Станом на 17:00 відомо про десятьох поранених цивільних, серед яких є співробітники галузі медицини", — зазначають у прокуратурі. Троє людей отримали травми у Білозерці внаслідок артилерійських обстрілів. Через активне використання ворогом дронів, з яких вони скидають вибухівку, у Бериславі постраждало троє людей.

Та ще троє працівників однієї з лікарень дістали поранень у Херсоні. Також неподалік селища Новорайськ чоловік підірвався на міні, коли віз дружину до лікарні. Унаслідок обстрілів РФ пошкоджено навчальний заклад, приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення.