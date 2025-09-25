Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Уряд готує мораторій на відключення світла і води боржникам у прифронтових громадах

Окрім мораторію, уряд напрацьовує механізм компенсації різниці в тарифах на теплопостачання, щоб теплокомуненерго могли вчасно розпочати сезон і працювати без перебоїв.

Олексій Кулеба
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про підготовку урядового рішення щодо заборони відключення електро- та водопостачання у прифронтових громадах через борги.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Дніпропетровської області, де обговорювалася підготовка до зими, стабільність енергосистеми та евакуація населення з небезпечних територій.

«Стабільне проходження опалювального сезону для територій, які щодня під обстрілами, – це про стійкість громад у надскладних умовах. Ми готуємо рішення, які дозволять людям бути впевненими, що тепло й світло залишаться доступними навіть у цих реаліях», – наголосив Кулеба.

Також Кулеба повідомив, що в Україні вже встановлено 190 когенераційних установок і 134 блочно-модульні котельні загальною потужністю близько 700 МВт. До зими підготовлено понад 129 тисяч житлових будинків та об’єкти соціальної інфраструктури, рівень готовності перевищує 90%.

Окремо він акцентував на евакуації: від початку літа з прифронтових територій виїхали майже 100 тисяч людей, серед них понад 11 тисяч дітей. Для переселенців організовано транзитні пункти у Павлограді та Волоському, де надають медичну допомогу, продукти та консультації.
