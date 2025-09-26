Сирський: ми вже в процесі створення нового роду військ – це безпілотні системи ППО

Йдеться про дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують «шахеди» з високою ефективністю.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони вже в процесі створення нового роду військ – це безпілотні системи ППО.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

“Захист мирних жителів, захист критичних об'єктів та інфраструктури від повітряних атак ворога – це перший пріоритет і для уряду й президента, і для Сил оборони. Щоб розв'язати це питання, поряд зі збільшенням кількості комплексів протиповітряної оборони, ми розвиваємо й інші напрямки, які дають ефективність у боротьбі з засобами повітряного нападу противника. Ми вже в процесі створення нового роду військ у наших Повітряних силах – це безпілотні системи протиповітряної оборони”, – повідомив Сирський.

Він зазначив, що йдеться про дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують «шахеди» з високою ефективністю – 70% і більше. Тому створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами.

Сили оборони вже їх застосовують, збільшують кількість (радіолокаційних) станцій, нарощують чисельність, проводять підготовку персоналу.

Розвивають й інші напрямки. Сили оборони нарощують кількість наших бойових гелікоптерів, які також показують високу ефективність у боротьбі з дронами. Залежно від погоди, вертольоти інколи збивають до 40% дронів на своїх ділянках. Тому цей напрямок також масштабують. Ці вертольоти потрібно оснащувати спеціальними системами, які дозволяють бачити противника – вдень, вночі, в різних погодних умовах, у тепловізійному й інфрачервоному режимах.

Ще один напрямок – легкомоторна авіація з кулеметними установками. Вона також засвідчує свою ефективність у боротьбі з «шахедами». Сили оборони вивчають питання придбання спеціалізованих легкомоторних літаків з цією метою.

Крім того, продовжується робота з нарощення кількості і якості засобів електронної боротьби. Наша задача – забезпечити три-, чотирикратне перекриття об'єктів (засобами РЕБ). Усе, що є для нарощення нашого радіолокаційного поля, ми використовуємо, інтегруємо все в єдину систему.

Також Сирський повідомив, що у нас є системи автоматизованого управління. Створюються рубежі перехоплення. Зокрема дрони починають перехоплюватися вже на першому рубежі, щойно вони перетинають лінію бойового зіткнення».