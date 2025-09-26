Сирський: ми вже в процесі створення нового роду військ – це безпілотні системи ППО

“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: ми вже в процесі створення нового роду військ – це безпілотні системи ППО

Йдеться про дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують «шахеди» з високою ефективністю.

Сирський: ми вже в процесі створення нового роду військ – це безпілотні системи ППО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони вже в процесі створення нового роду військ – це безпілотні системи ППО. 

Про це він сказав під час спілкування з журналістами. 

Захист мирних жителів, захист критичних об'єктів та інфраструктури від повітряних атак ворога – це перший пріоритет і для уряду й президента, і для Сил оборони. Щоб розв'язати це питання, поряд зі збільшенням кількості комплексів протиповітряної оборони, ми розвиваємо й інші напрямки, які дають ефективність у боротьбі з засобами повітряного нападу противника. Ми вже в процесі створення нового роду військ у наших Повітряних силах – це безпілотні системи протиповітряної оборони”, – повідомив Сирський. 

Він зазначив, що йдеться про дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують «шахеди» з високою ефективністю – 70% і більше. Тому створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами.

Сили оборони вже їх застосовують, збільшують кількість (радіолокаційних) станцій, нарощують чисельність, проводять підготовку персоналу. 

Розвивають й інші напрямки. Сили оборони нарощують кількість наших бойових гелікоптерів, які також показують високу ефективність у боротьбі з дронами. Залежно від погоди, вертольоти інколи збивають до 40% дронів на своїх ділянках. Тому цей напрямок також масштабують. Ці вертольоти потрібно оснащувати спеціальними системами, які дозволяють бачити противника – вдень, вночі, в різних погодних умовах, у тепловізійному й інфрачервоному режимах.

Ще один напрямок – легкомоторна авіація з кулеметними установками. Вона також засвідчує свою ефективність у боротьбі з «шахедами». Сили оборони вивчають питання придбання спеціалізованих легкомоторних літаків з цією метою.

Крім того, продовжується робота з нарощення кількості і якості засобів електронної боротьби. Наша задача – забезпечити три-, чотирикратне перекриття об'єктів (засобами РЕБ). Усе, що є для нарощення нашого радіолокаційного поля, ми використовуємо, інтегруємо все в єдину систему.

Також Сирський повідомив, що у нас є системи автоматизованого управління. Створюються рубежі перехоплення. Зокрема дрони починають перехоплюватися вже на першому рубежі, щойно вони перетинають лінію бойового зіткнення».
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies