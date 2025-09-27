Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Сили ППО знешкодили 97 із 115 ворожих БпЛА

На півночі зафіксовані нові групи ударних БпЛА.

Сили ППО знешкодили 97 із 115 ворожих БпЛА
Фото: Генштаб

У ніч на 27 вересня РФ атакувала Україну 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда - ТОТ Криму, понад 70 із них – шахеди.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Фото: повітряні сили

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває – на півночі нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!" – наголошують у Повітряних силах.
Теми: , , ,
﻿
