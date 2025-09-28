На Херсонщині через російські обстріли постраждали дві людини

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні гаражі та автомобілі, сільгосптехніку", — повідомляє Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебував 31 населений пункт Херсонської області.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворог бив по критичній і соціальній інфраструктурі.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies