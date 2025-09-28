На Херсонщині через російські обстріли постраждали дві людини

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували соціальну і критичну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок ворожого терору постраждали 2 людини.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебував 31 населений пункт Херсонської області.
"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні гаражі та автомобілі, сільгосптехніку", — повідомляє Прокудін.
Через російську агресію 2 людини дістали поранення.
- Російські війська атакували Херсон. Через обстріл у місті вщент згорів будинок, але люди не постраждали.