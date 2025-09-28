​The Sunday Times оприлюднила імена російських офіцерів, причетних до військових злочинів у Бучі

Британські журналісти ідентифікували 13 російських офіцерів та генералів, які причетні до воєнних злочинів у Бучі Київської області. На початку війни в березні 2022 року росіяни вбили там сотні цивільних.

Про це пише британська газета The Sunday Times.

Зазначається, що особи росіян були встановлені завдяки роботі незалежних юристів та слідчих. Вони використовували розвідувальні дані з відкритих джерел та отримали підтвердження від українських правоохоронних органів.

Окрім 13 офіцерів та генералів було офіційно ідентифіковано понад 80 російських солдатів, також причетних до вбивств цивільного населення безпосередньо в Бучі. Проте більшість досі не вдалося достеменно ідентифікувати.

Видання навело список ідентифікованих росіян, чиї імена та провина підтверджені численними доказами з різних державних та незалежних джерел:

Тодішній командувач Східного військового округу на початку війни в Україні, генерал-полковник Олександр Чайко.

Генерал-майор Сергій Чубарикін, який командував 76-ю гвардійською повітряно-десантною дивізією. Більшість воєнних злочинів у Бучі - справа рук солдатів з цього підрозділу, в тому числі страти, тортури, пограбування та інше.

Командувач 234-го полку Артем Городілов із позивним "Уран". Його полк звинуватили у понад 40 воєнних злочинах тільки за час місячної окупації Бучі, що стало своєрідним "антирекордом" - це найбільша кількість зафіксованих випадків. Городілов та його полк винні у вбивствах, грабежах та зґвалтуваннях. Комполка був співучасником того, що робити його солдати.

Командувач 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади підполковник Азатбек Омурбеков. Став одним з найбільш відомих росіян за кількістю воєнних злочинів, в тому числі в Бучі. Наразі Омурбекова переслідують по всьому світу, як злочинця.

Лейтенант 5-ї гвардійської танкової бригади Микола Соковіков. Заочно засуджений до довічного ув'язнення за вбивства цивільних.

Командир 5-ї гвардійської танкової бригади полковник Андрій Кондров, який брав участь у злочинах Соковікова та віддавав накази.

Генерал-полковник Олександр Санчик.

Генерал-полковник Валерій Солодчук.

Полковник Юрій Медведєв.

Підполковник Денис Суворов.

Полковник Олексій Толмачет.

Генерал-майор Володимир Селіверстов.

Генерал-майор Вадим Панков.

Полковник Сергій Карасьов.

У лютому 2022 року під час російського вторгнення в Україну місто Буча Київської області було окуповане росіянами в перші дні. Під час окупації Бучі росіяни вбили та поранили 1700 цивільних, з них - 12 дітей.

Слідчі Національної поліції з 2024 року розкрили 72 вбивства, вчинені російськими військовими в Бучі Київської області. Правоохоронці ідентифікували 2,5 тис. російських військових, які перебували в місті, і встановили понад 100 росіян, які брали участь у воєнних злочинах.