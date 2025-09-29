ГУР оприлюднило імена 13 російських командирів, які планували ракетні удари по Україні

З 24 лютого 2022 року здійснила 2 354 пуски ракет типу Х-555, Х-101 та Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало нові дані про командний склад дальньої авіації російських повітряно-космічних сил, який безпосередньо причетний до планування та організації ракетних атак на українські міста та цивільну інфраструктуру.

До переліку увійшли 13 високопоставлених офіцерів, серед яких — командувачі, їхні заступники та керівники штабів.

За даними ГУР, саме ці люди відповідали за запуск крилатих та аеробалістичних ракет по мирних населених пунктах України, унаслідок чого загинули та були поранені тисячі мирних громадян.

Ссеред фігурантів — найбільш високопоставлені представники дальньої авіації РФ. Серед них:

генерал-лейтенант Сергій Кобилаш — командувач військово-повітряних сил, заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ;

— командувач військово-повітряних сил, заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ; генерал-майор Сергій Кувалдін — командувач дальньої авіації;

— командувач дальньої авіації; полковник Сергій Шевєль — начальник штабу та перший заступник командувача дальньої авіації;

— начальник штабу та перший заступник командувача дальньої авіації; генерал-майор Олег Пчєла — заступник командувача дальньої авіації.

ГУР зазначає, що оприлюднені дані містять не лише імена та посади, а й інформацію про місця проживання та реєстрації цих осіб, їхні телефони, електронні адреси, податкові номери та номери полісів державного страхування.

Ці дані вже передані українським правоохоронним органам і міжнародним структурам, які займаються розслідуванням воєнних злочинів.

"Ідентифікація людей, які віддають накази про пуски ракет по українських містах, є одним із наших головних завдань. Кожен воєнний злочинець має знати: рано чи пізно він буде притягнутий до відповідальності", — заявили у ГУР.

Розвідка також оприлюднила статистику російських ракетних атак із 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року. За цей час зафіксовано:

2 354 пуски ракет типу Х-555, Х-101 та Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;

ракет типу Х-555, Х-101 та Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160; 321 пуск ракет Х-22 та Х-32 з літаків Ту-22М3;

ракет Х-22 та Х-32 з літаків Ту-22М3; 171 запуск аеробалістичних ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К/І.

ГУР наголошує, що абсолютна більшість цих ударів була завдана по цивільних об’єктах: лікарнях, пологових будинках, школах, житлових кварталах та енергетичній інфраструктурі.

"Масовані удари по мирному населенню — це свідома політика терору. Росія намагається зламати український народ, але кожен такий злочин лише зміцнює нашу рішучість боротися далі", — підкреслили у відомстві.

Зібрані ГУР матеріали передаються до українських та міжнародних органів правосуддя, зокрема до Міжнародного кримінального суду з метою притягнути до відповідальності не лише безпосередніх виконавців, а й тих, хто віддавав злочинні накази.

Українська розвідка нагадує, що оприлюднені сьогодні імена є лише частиною масштабної роботи з документування злочинів армії РФ.

"За кожен ракетний удар, кожну зруйновану лікарню чи школу, за кожне життя, яке вони забрали, буде справедлива відплата", — йдеться у заяві ГУР.

Публікація даних командного складу російської дальньої авіації — не просто символічний крок. Це сигнал для військових злочинців, що їхні дії не залишаться безкарними. Кожен з них, каже розвідка, має знати, що імена, адреси та докази їхніх злочинів уже задокументовані.

Це також дає можливість міжнародним партнерам України прискорити санкційні процеси та допомогти у створенні правових механізмів для притягнення Росії до відповідальності за терористичні удари по цивільному населенню.