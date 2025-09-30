​15 років тюрми отримав зрадник, який коригував удари по Костянтинівці

Суд засудив до 15 років ув’язнення агента ФСБ, затриманого у травні цього року в Костянтинівці.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Слідство встановило, що вантажник з місцевого ринку потрапив у поле зору російських спецслужб через прокремлівські коментарі у Telegram-каналах. Після дистанційної вербовки він почав збирати дані про українські війська: обходив місцевість, фіксував маршрути колон, позначав об’єкти на Google Maps і передавав координати куратору для наведення авіабомб.
Під час обшуку в нього вилучили смартфон, який зловмисник використовував для передачі розвідданих. Зібрані СБУ докази дозволили суду визнати його винним у державній зраді.
СБУ нагадала, що кілька тижнів тому такий же вирок отримав ще один агент ФСБ у Костянтинівці, який коригував російські удари по місту.
- Костянтинівка постійно зазнає обстрілів з боку РФ. Ворог атакує місто як керованими авіабомбами, так і масово безпілотниками. Наприклад, 29 вересня після атаки ударного БпЛА загинули дві людини.