​15 років тюрми отримав зрадник, який коригував удари по Костянтинівці

Суд засудив до 15 років ув’язнення агента ФСБ, затриманого у травні цього року в Костянтинівці.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що вантажник з місцевого ринку потрапив у поле зору російських спецслужб через прокремлівські коментарі у Telegram-каналах. Після дистанційної вербовки він почав збирати дані про українські війська: обходив місцевість, фіксував маршрути колон, позначав об’єкти на Google Maps і передавав координати куратору для наведення авіабомб.

Під час обшуку в нього вилучили смартфон, який зловмисник використовував для передачі розвідданих. Зібрані СБУ докази дозволили суду визнати його винним у державній зраді.

СБУ нагадала, що кілька тижнів тому такий же вирок отримав ще один агент ФСБ у Костянтинівці, який коригував російські удари по місту.