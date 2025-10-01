На Харківщині судитимуть військового ЗС РФ за вбивство Володимира Вакуленка та звірства над цивільними

Вакуленка викрали, катували та утримували в нелюдських умовах, після чого розстріляли.

На Харківщині судитимуть ще одного окупанта, причетного до вбивства письменника Володимира Вакуленка та мирних жителів.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Прокурори Харківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця так званої "лнр", причетного до вбивства українського письменника Володимира Вакуленка та ще трьох цивільних.

За даними слідства, у березні 2022 року уродженець Луганська, боєць взводу 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку "лнр" із позивним "Кірʼян", разом з іншими окупантами увірвався до будинку Вакуленка в селі Капитолівка Ізюмського району. Українського письменника викрали, катували та утримували в нелюдських умовах, після чого розстріляли.

Окрім цього, обвинуваченому закидають убивство ще трьох цивільних — колишнього учасника АТО та двох місцевих мешканців, яких загарбники схопили в лісі, коли ті збирали шишки.

Окупанти достеменно знали, що йдеться про цивільних, які не брали участі в бойових діях і перебували під захистом міжнародного гуманітарного права.

Дії військового кваліфіковано за статтями про жорстоке поводження з цивільним населенням, умисне вбивство та інші порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Обвинувачений перебуває у розшуку. Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП у Харківській області.