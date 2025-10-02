У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоЖиття

Уряд прийняв важливі рішення у сфері захисту прав дітей (доповнено)

Йдеться про створення проєкту "Сімейна домівка", підвищення виплат батькам-вихователям та прийомним батькам, а також розширення фінансової підтримки дітей. 

Уряд прийняв важливі рішення у сфері захисту прав дітей (доповнено)
Юлія Свириденко
Фото: kmu.gov.ua

Уряд прийняв важливі рішення у сфері захисту прав дітей. Йдеться про створення проєкту "Сімейна домівка", підвищення виплат батькам-вихователям та прийомним батькам, а також розширення фінансової підтримки дітей. 

Про це йдеться у телеграмі Юлії Свириденко та у повідомленні пресслужби Мінсоцполітики. 

Як написала вона у телеграмі, запускають проєкт "Сімейна домівка"  для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

"Часто найважче знайти нову родину для підлітків, дітей з інвалідністю чи багатодітних групи братів і сестер. Тому для таких дітей тепер буде створений простір адаптації між інтернатом і самостійним життям, максимально наближений до сімейних умов", – зазначила глава уряду і додала, що реалізовують принцип "гроші ходять за дитиною". 

Також Свириденко анонсувала підвищення виплат батькам-вихователям та прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. У Мінсоцполітики додали, що із 1 січня 2026 року розмір виплат буде розраховуватися за новою формулою: за першу дитину передбачено 2,5 прожиткових мінімуми, за кожну наступну – 1,5 прожиткових мінімуми. Якщо дитина має інвалідність, виплата становитиме 2 прожиткових мінімуми, а для дитини з інвалідністю підгрупи А – 3,5 прожиткових мінімуми.

Зміни реалізуються у межах Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024–2028 роки. Стратегія передбачає, що до 2028 року 95% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуватимуться в сім’ях, а кількість дітей в інтернатних закладах зменшиться на 30%.

Очікується, що підвищення виплат мотивуватиме ставати прийомними батьками чи батьками-вихователями та сприятиме створенню нових дитячих будинків сімейного типу. 

Крім цього розширюють підтримку для дітей, повернених з окупації чи примусової депортації Росією. 

Тепер право на допомогу у розмірі 50 тисяч грн матимуть не лише діти до 18 років, а й молоді люди віком 18–23 роки, які під час депортації були неповнолітніми. Це важливий крок для їхньої адаптації та реінтеграції вдома, в Україні. 

Також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком 18–23 роки зможуть отримувати безоплатну вторинну правничу допомогу.

Уряд затвердив єдиний порядок медогляду для всіх, хто хоче взяти дитину у родину. Для цього ухвалили відповідну постанову. Також запропонували запровадити електронні медичні висновки для усиновлення (для цього схвалили і передали у ВРУ проєкт закону щоб змінити Цивільно-процесуальний кодекс).
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies