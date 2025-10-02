Уряд прийняв важливі рішення у сфері захисту прав дітей (доповнено)

Йдеться про створення проєкту "Сімейна домівка", підвищення виплат батькам-вихователям та прийомним батькам, а також розширення фінансової підтримки дітей.

Уряд прийняв важливі рішення у сфері захисту прав дітей. Йдеться про створення проєкту "Сімейна домівка", підвищення виплат батькам-вихователям та прийомним батькам, а також розширення фінансової підтримки дітей.

Про це йдеться у телеграмі Юлії Свириденко та у повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

Як написала вона у телеграмі, запускають проєкт "Сімейна домівка" для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Часто найважче знайти нову родину для підлітків, дітей з інвалідністю чи багатодітних групи братів і сестер. Тому для таких дітей тепер буде створений простір адаптації між інтернатом і самостійним життям, максимально наближений до сімейних умов", – зазначила глава уряду і додала, що реалізовують принцип "гроші ходять за дитиною".

Також Свириденко анонсувала підвищення виплат батькам-вихователям та прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. У Мінсоцполітики додали, що із 1 січня 2026 року розмір виплат буде розраховуватися за новою формулою: за першу дитину передбачено 2,5 прожиткових мінімуми, за кожну наступну – 1,5 прожиткових мінімуми. Якщо дитина має інвалідність, виплата становитиме 2 прожиткових мінімуми, а для дитини з інвалідністю підгрупи А – 3,5 прожиткових мінімуми.

Зміни реалізуються у межах Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024–2028 роки. Стратегія передбачає, що до 2028 року 95% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуватимуться в сім’ях, а кількість дітей в інтернатних закладах зменшиться на 30%.

Очікується, що підвищення виплат мотивуватиме ставати прийомними батьками чи батьками-вихователями та сприятиме створенню нових дитячих будинків сімейного типу.

Крім цього розширюють підтримку для дітей, повернених з окупації чи примусової депортації Росією.

Тепер право на допомогу у розмірі 50 тисяч грн матимуть не лише діти до 18 років, а й молоді люди віком 18–23 роки, які під час депортації були неповнолітніми. Це важливий крок для їхньої адаптації та реінтеграції вдома, в Україні.

Також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком 18–23 роки зможуть отримувати безоплатну вторинну правничу допомогу.

Уряд затвердив єдиний порядок медогляду для всіх, хто хоче взяти дитину у родину. Для цього ухвалили відповідну постанову. Також запропонували запровадити електронні медичні висновки для усиновлення (для цього схвалили і передали у ВРУ проєкт закону щоб змінити Цивільно-процесуальний кодекс).