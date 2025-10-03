“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Росіяни атакували Полтавщину крилатими ракетами і дронами (доповнено)

Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Росіяни атакували Полтавщину крилатими ракетами і дронами (доповнено)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

Вночі під час масованої атаки з використанням ударних безпілотників росіяни попередньо застосували крилату версію ракет "Іскандер". 

Під обстрілом опинилася Полтава. Як пише "Суспільне", кореспонденти повідомили про цілу серію вибухів. Очевидці говорять про пожежі. 

Оновлення. Начальник ОВА Володимир Когут вранці розповів, що вночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. 

Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. У всіх випадках обійшлося без постраждалих.

Секретарка міської ради Полтави Катерина Ямщикова повідомила, що частину міських шкіл перевели сьогодні на дистанційне навчання. Є пошкодження в різних частинах громади. У разі виявлення підозрілих предметів вона закликала не торкатися їх і повідомили в 102. 
