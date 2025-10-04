Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
РФ атакувала одразу кілька важливих об'єктів електропостачання на Чернігівщині, — обленерго

Без електропостачання залишилися близько 50 тисяч жителів області.

РФ атакувала одразу кілька важливих об'єктів електропостачання на Чернігівщині, — обленерго
Фото: Чернігівобленерго

Сьогодні вночі ворог завдав чергового масованого удару по Чернігівщині. Унаслідок дронової атаки було пошкоджено одразу кілька ключових об’єктів енергетичної інфраструктури. 

За інформацією АТ "Чернігівобленерго", аварійні відключення електропостачання торкнулися близько 50 тисяч жителів області.

Енергетики одразу приступили до перезаживлення, проте в регіоні продовжує діяти графік погодинних відключень. Сьогодні його схема передбачає режим "три через три": три години електропостачання є, три години — відсутнє. 

У профільних службах запевняють, що роблять усе можливе, аби додаткових відключень не було. У  непікові години режим можуть пом’якшити.

Попри складну ситуацію, відновлювальні роботи тривають без зупинок. Енергетики закликають мешканців бути ощадливими у використанні електроенергії — кожна зекономлена кіловат-година допоможе швидше стабілізувати енергосистему та забезпечити світло в усіх домівках.

Українців просять зберігати спокій, дбати про власну безпеку та підтримувати одне одного.
﻿
