Ворог завдав понад 700 ударів по Запорізькій області, є загиблі і поранені

У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог завдав понад 700 ударів по Запорізькій області, є загиблі і поранені

Унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.

Ворог завдав понад 700 ударів по Запорізькій області, є загиблі і поранені
наслідки нічного обстрілу РФ по Запоріжжю
Фото: Іван Федоров

Унаслідок російських обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, девʼять – поранено. Ворог завдав понад 700 ударів по області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 702 удари по 18 населених пунктах Запорізької області", — ідеться у повідомленні.

Ворог ударив 1 ракетою по Георгіївському. 13 авіаційних ударів війська рф здійснили по Запоріжжю, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоній Криниці.

430 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Новомиколаївку, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Рівнопілля, Чарівне.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Щербаків, Полтавки, Малої Токмачки.

254 артилерійські удари нанесено по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Надійшло 89 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

Також Федоров повідомив про наслідки нічної атаки на Запоріжжя: "Вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Один багатоквартирний будинок зазнав серйозних руйнувань. В інших — вибиті вікна та пошкоджені фасади", — ідеться у повідомленні.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies