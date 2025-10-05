Ворог завдав понад 700 ударів по Запорізькій області, є загиблі і поранені

Унаслідок російських обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, девʼять – поранено. Ворог завдав понад 700 ударів по області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 702 удари по 18 населених пунктах Запорізької області", — ідеться у повідомленні.

Ворог ударив 1 ракетою по Георгіївському. 13 авіаційних ударів війська рф здійснили по Запоріжжю, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоній Криниці.

430 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Новомиколаївку, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Рівнопілля, Чарівне.

4 обстріли з РСЗВ завдано по території Гуляйполя, Щербаків, Полтавки, Малої Токмачки.

254 артилерійські удари нанесено по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Надійшло 89 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.

Також Федоров повідомив про наслідки нічної атаки на Запоріжжя: "Вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Один багатоквартирний будинок зазнав серйозних руйнувань. В інших — вибиті вікна та пошкоджені фасади", — ідеться у повідомленні.