У Херсонській області російські обстріли вбили людину, а трьох – поранили

Від російських атак постраждали 28 населених пунктів.

У Херсонській області російські обстріли вбили людину, а трьох – поранили
Фото: Скріншот відео Херсонської МВА

Упродовж доби російські війська атакували 28 населених пунктів Херсонщини. Через обстріли загинула одна людина, і троє – поранені.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Херсон, Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Дніпровське, Розлив, Іванівка, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Біла Криниця, Бургунка, Новорайськ, Костирка, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, Високе, Республіканець, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки.

Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі.
