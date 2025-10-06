Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Reuters: один з найбільших російських НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" зупинив роботу після атаки дронів

Після атаки дронів роботу зупинила найпотужніша установка дистиляції нафти CDU-6.

Фото: Supernova+

На Кірішському нафтопереробному заводі зупинили найпотужнішу установку дистиляції нафти CDU-6 після атаки дронів. Відновлення роботи очікують приблизно через місяць. 

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

Зупинка CDU-6, потужністю 8 млн тонн на рік (160 тис. барелів на день), що становить близько 40% загальної потужності заводу, може спричинити невелике скорочення виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії.

Джерела зазначають, що завод, контрольований Surgutneftegaz, паралельно відновлює інший основний блок, пошкоджений дронами у вересні, і під час ремонту CDU-6 працюватиме на 70% потужності завдяки перевищенню навантаження на інші установки.

У 2024 році Кіришський НПЗ переробив 17,5 млн тонн нафти, що становить 6,6% від загального обсягу переробки нафти в Росії. 

Того ж року завод виробив 2 млн тонн бензину, 7,1 млн тонн дизельного пального, 6,1 млн тонн мазуту та 600 тис. тонн бітуму.
