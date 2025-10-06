“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Війна

Генштаб: від початку доби на Покровському напрямку відбулось майже 50 боєзіткнень

На Новопавлівському напрямку від початку доби відбулось ще 22 боєзіткнення.

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 6 жовтня відбулося 172 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 31 авіаційного ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 3382 дрони-камікадзе та здійснили 2971 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав п’яти авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, а також здійснив 129 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 19 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного. Вісім боєзіткнень тривають.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак, дотепер точиться шість боєзіткнень.

На Лиманському напрямку російські загарбники п’ять разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове, отримали відсіч.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 16 атак противника поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне бойове зіткнення. Загарбник намагався просуватись в напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку росіяни 19 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки. Сили оборони зупинили просування ворога.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 49 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки. Досі тривають два боєзіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 150 окупантів, із них 111 – безповоротно. Також українські воїни знищили артилерійську систему, два автомобілі та сім безпілотних літальних апаратів; також уражено дві гармати, танк, дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та 11 укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Чотири боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів намагався наступати поблизу Полтавки, отримав відсіч.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки загарбників поблизу Степового та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку мала місце одна безрезультатна спроба окупантів покращити своє положення.

Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
