В Сумах чоловік підірвався на вибуховому пристрої

Чоловік вижив і перебуває в лікарні.

Сьогодні, 6 жовтня, на вул. Ковпака у Сумах 61-річний чоловік біля сміттєвого бака підірвався на вибуховому пристрої.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника ГУ Нацполіції у Сумській області Володимира Крупецьких.

Поранений чоловік вижив і перебуває в лікарні з травмою голови, ампутацією першого та другого пальців лівої руки, а також уламковими пошкодженнями правої кисті.

Поліція на місці події з’ясовує походження вибухового пристрою та всі обставини події.

"Поліція звертається до громадян: якщо побачили невідомий предмет - не чіпайте його, а повідомте поліцію", - закликав Володимир Крупецьких.