Упродовж дня росіяни здійснили понад 30 обстрілів по Нікопольщині

Упродовж дня 6 жовтня російські окупанти завдали понад 30 ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"По Нікопольщині ворог бив з різної зброї. Застосовував РСЗВ "Град", артилерію та безпілотники. Загалом – понад три десятки атак протягом дня", — ідеться у повідомленні.
Через обстріли потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади.
Пошкоджені 4 приватні будинки, лінії електропередач. Без постраждалих.
- На Херсонщині упродовж 6 жовтня внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 20 зазнали поранень, серед них — четверо дітей.