Упродовж дня росіяни здійснили понад 30 обстрілів по Нікопольщині

Упродовж дня 6 жовтня російські окупанти завдали понад 30 ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"По Нікопольщині ворог бив з різної зброї. Застосовував РСЗВ "Град", артилерію та безпілотники. Загалом – понад три десятки атак протягом дня", — ідеться у повідомленні.

Через обстріли потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади.

Пошкоджені 4 приватні будинки, лінії електропередач. Без постраждалих.