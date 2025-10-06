Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Упродовж дня росіяни здійснили понад 30 обстрілів по Нікопольщині

Дніпропетровщина продовжує потерпати від російських обстрілів.

Упродовж дня росіяни здійснили понад 30 обстрілів по Нікопольщині
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня 6 жовтня російські окупанти завдали понад 30 ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"По Нікопольщині ворог бив з різної зброї. Застосовував РСЗВ "Град", артилерію та безпілотники. Загалом – понад три десятки атак протягом дня", — ідеться у повідомленні.

Через обстріли потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади. 

Пошкоджені 4 приватні будинки, лінії електропередач. Без постраждалих.
