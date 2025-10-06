Через російські обстріли на Херсонщині 20 цивільних поранені, одна людина загинула

На Херсонщині упродовж 6 жовтня внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 20 зазнали поранень, серед них — четверо дітей.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"6 жовтня 2025 року збройні сили РФ масовано атакували населені пункти Херсонщини - з артилерії, реактивних систем залпового вогню, дронів різних типів та ракетами. Станом на 17:30 відомо про загиблу цивільну та 20 поранених, серед яких четверо дітей", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару РСЗВ по селу Степанівка загинула жінка. Травм зазнали шестеро місцевих жителів, серед них троє дітей.

У селі Чорнобаївка внаслідок ворожого обстрілу поранення дістали семеро людей, зокрема дитина.

Вдень ворог ударив повторно по Чорнобаївці один цивільний зазнав поранення.

Крім того, шестеро цивільних постраждали внаслідок вибухів снарядів, які окупанти скидали з безпілотників у Херсоні.

Пошкоджені понад сотня приватних житлових будинків, навчальні заклади, магазин, господарське приміщення та інші об’єкти цивільної інфраструктури.