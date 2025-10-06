Поліцейські евакуювали матір і сина з-під обстрілів на Харківщині

Поліцейські з підрозділу “Білий янгол” евакуювали матір і сина з-під щоденних обстрілів у Куп’янському районі Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

65-річна жінка та її 40-річний син звернулися на гарячу лінію з питань евакуації після того, як у їхньому населеному пункті почалися постійні російські обстріли. Раніш брат жінки виїхав з цього ж села.

Населений пункт, де перебували люди, щодня зазнає атак росіян, зокрема безпілотниками. Матір та сина вивезли з-під обстрілів та розмістили у безпечному місці.

Поліцейські закликають мешканців небезпечних територій не зволікати з рішенням про евакуацію, і у разі потреби звертатись на спецлінію Нацполіції - 102, 0671770740 та 0952857012 - офіційні номери спецпідрозділу “Білий янгол”.