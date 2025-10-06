Поліцейські евакуювали матір і сина з-під обстрілів на Харківщині

«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліцейські евакуювали матір і сина з-під обстрілів на Харківщині

Евакуйовані жили у Куп’янському районі.

Поліцейські евакуювали матір і сина з-під обстрілів на Харківщині
Поліцейські евакуювали матір і сина з-під обстрілів на Харківщині
Фото: Поліція Харківщини

Поліцейські з підрозділу “Білий янгол” евакуювали матір і сина з-під щоденних обстрілів у Куп’янському районі Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

65-річна жінка та її 40-річний син звернулися на гарячу лінію з питань евакуації після того, як у їхньому населеному пункті почалися постійні російські обстріли. Раніш брат жінки виїхав з цього ж села.

Населений пункт, де перебували люди, щодня зазнає атак росіян, зокрема безпілотниками. Матір та сина вивезли з-під обстрілів та розмістили у безпечному місці.

Поліцейські закликають мешканців небезпечних територій не зволікати з рішенням про евакуацію, і у разі потреби звертатись на спецлінію Нацполіції - 102, 0671770740 та 0952857012 - офіційні номери спецпідрозділу “Білий янгол”.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies