Дрони атакували Тюмень - за 2000 кілометрів від українського кордону

Ціль - нафтопереробний завод.

Дрони атакували Тюмень - за 2000 кілометрів від українського кордону
ілюстративне фото

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко у Telegram заявив про атаку Сил оборони на Антипський нафтопереробний завод, що розташований біля російської Тюмені, за 2000 кілометрів від українського кордону.

За словами військовослужбовця, "НПЗ стало погано". Коваленко додав, що підприємство має проєктну потужність у 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік.

Місцеві у Тюмені повідомляли про два потужних вибухи. Натомість російське МНС переконує, що "детонації безпілотників не допущено" і нібито "усі підприємства працюють у штатному режимі і не припиняли роботу".

  • За інформацією ЗМІ, через вдалі українські дронові атаки зупинився один з найбільших НПЗ Росії, який переробив майже 7% від минулорічного загального обсягу нафтопереробки в країні-агресорі. 
