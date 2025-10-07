Дрони атакували Тюмень - за 2000 кілометрів від українського кордону

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко у Telegram заявив про атаку Сил оборони на Антипський нафтопереробний завод, що розташований біля російської Тюмені, за 2000 кілометрів від українського кордону.

За словами військовослужбовця, "НПЗ стало погано". Коваленко додав, що підприємство має проєктну потужність у 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік.

Місцеві у Тюмені повідомляли про два потужних вибухи. Натомість російське МНС переконує, що "детонації безпілотників не допущено" і нібито "усі підприємства працюють у штатному режимі і не припиняли роботу".