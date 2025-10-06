«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Поліцейські Харківщини викрили схему виїзду військовозобов’язаних за кордон

За перетин кордону платили 25 тис. доларів.

Поліцейські Харківщини викрили схему виїзду військовозобов’язаних за кордон
Поліцейські Харківщини викрили схему виїзду військовозобов’язаних за кордон
Фото: Поліція Харківської області

Співробітники СБУ та поліцейські відзвітували про викриття схему виїзду військовозобов’язаних за межі України.

Працівники поліції та СБУ “задокументували незаконну діяльність 21-річної харків’янки, яка за 25 000 доларів обіцяла чоловіку призовного віку переправити його до Румунії”.

Чоловіка мали перевезти з Харкова до Ужгорода, а потім повз офіційні пункти пропуску до кордону з Румунією.

Правоохоронці затримали жінку одразу після одержання коштів від чоловіка, коли вони проїхали тимчасовий контрольно-пропускний пункт на виїзді з Харківщини. 

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, їй загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
