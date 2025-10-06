Поліцейські Харківщини викрили схему виїзду військовозобов’язаних за кордон

Співробітники СБУ та поліцейські відзвітували про викриття схему виїзду військовозобов’язаних за межі України.

Працівники поліції та СБУ “задокументували незаконну діяльність 21-річної харків’янки, яка за 25 000 доларів обіцяла чоловіку призовного віку переправити його до Румунії”.

Чоловіка мали перевезти з Харкова до Ужгорода, а потім повз офіційні пункти пропуску до кордону з Румунією.

Правоохоронці затримали жінку одразу після одержання коштів від чоловіка, коли вони проїхали тимчасовий контрольно-пропускний пункт на виїзді з Харківщини.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, їй загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.