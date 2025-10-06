Сили оборони ліквідували майже 1100 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1090 окупантів, 5 ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, ППО та 63 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 116 340 осіб.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies