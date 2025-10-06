«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Сили оборони ліквідували майже 1100 окупантів

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 116 340 осіб.

Сили оборони ліквідували майже 1100 окупантів
Втрати армії окупантів, ілюстративне фото
Фото: скрин відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1090 окупантів, 5 ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, ППО та 63 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 116 340 (+1090) осіб 
  • танків – 11235 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 23313 (+14) од
  • артилерійських систем – 33464 (+18) од
  • РСЗВ – 1516 (+0) од
  • засоби ППО – 1223 (+1) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67226 (+363)
  • крилаті ракети – 3841 (+38)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63496 (+63)
  • спеціальна техніка – 3971 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
